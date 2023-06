Klony, oszust, alfons i prostytutka - to wszystko w nowym filmie Netflix ''Sklonowali Tyrone'a''. Zobacz zwiastun 0

Netflix zaprezentował zwiastun dość dziwacznej i nieco zwariowanej komedii science fiction Sklonowali Tyrone'a. Seria niepokojących zdarzeń sprawia, że nietypowy tercet zaczyna badać złowrogi spisek w swojej dzielnicy.

W skład tego trio wchodzą oszust, alfons i prostytutka. W bohaterów tych wcielają się odpowiednio Jamie Foxx, John Boyega i Teyonah Parris. Odkrywają oni, iż ktoś klonuje przypadkowych mieszkańców z ich sąsiedztwa w dużych podziemnych laboratoriach. Co gorsza firma za to odpowiedzialna do produktów codziennego użytku dodaje czegoś co powoduje, iż spożywający je ludzie stają się posłuszni i można ich kontrolować. Trio decyduje, że tak dalej być nie może. Nadszedł czas na walkę.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Film wyreżyserował Juel Taylor, dla którego jest to debiut na tymże stanowisku.

Premiera komedii Sklonowali Tyrone’a na platformie Netflix zaplanowana jest na 21 lipca.

Źrodło: Netflix