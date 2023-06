Przerażająca demoniczna siła w zwiastunie filmu "Pajęczyna" od producentów "To" 0

Nowy film producenta Barbarzyńcy i najpopularniejszego horroru ostatnich lat To. Opowieść o chłopcu, który nie może liczyć nawet na rodziców w konfrontacji z przerażającą demoniczną siłą. Nawiedzony dom? A może koszmarna rodzinna tajemnica ukrywana przez najbliższych? Ośmioletni Peter musi zmierzyć się z dramatyczną prawdą. Zobaczcie pierwszy zwiastun Pajęczyny.

fragment plakatu filmu "Pajęczyna"

Od dnia przeprowadzki do nowego domu, ośmioletni Peter co noc doświadcza przerażającej obecności. Na początku jest to tajemnicze, niepokojące stukanie za ścianą sypialni, które słyszy tylko on. Później koszmar narasta, wraz z pojawieniem się wstrząsających wizji. Najgorszy jest jednak fakt, że rodzice lekceważą strach syna, twierdząc, że dręczą go wytwory własnej, wybujałej wyobraźni.

Samuel Bodin debiutuje jako reżyser filmu fabularnego. Scenariusz napisał Chris Thomas Devlin. Wyprodukowany został przez Roya Lee, Andrew Childsa, Evana Goldberga, Setha Rogena, Jamesa Weavera i Josha Fagena. W głównych rolach występują Woody Norman, Lizzy Caplan, Antony Starr oraz Cleopatra Coleman.

Film trafi do kin 21 lipca 2023 roku, a w naszych kinach zadebiutuje tydzień później, czyli 28 lipca.

Źrodło: Monolith Films