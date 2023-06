Ostatni film Carrie Fisher po siedmioletnim oczekiwaniu doczeka się premiery 0

Wonderwell, ostatni film Carrie Fisher przed jej śmiercią, wreszcie zostanie wydany po niebezpiecznej siedmioletniej podróży. Fisher zmarła pod koniec 2016 roku, zaledwie kilka tygodni po zakończeniu zdjęć do tego filmu fantasy.

kadr z filmu "Gwiezdne wojny: Część V – Imperium kontratakuje"

Oczekuje się, że debiut reżyserski Vlada Marsavina będzie miał ograniczoną liczbę kin w Stanach Zjednoczonych (dzięki uprzejmości AMC), a następnie cyfrową premierę od 23 czerwca 2023 r. Mówiąc o długo opóźnianej premierze, Marsavin stwierdził, że było to wynikiem problemów z efektami wizualnymi, które wystąpiły po zakończeniu kręcenia filmu.

Podróż, którą odbyliśmy jako filmowcy z tym filmem, była równie niebezpieczna, jak sam film. Od kręcenia do ekranu zajęło nam siedem lat. Efekty wizualne na film tej rangi wymaga czasu, ale stanęliśmy przed wyzwaniem związanym z blokadą Covid i oczywiście odejściem naszej wspaniałej Carrie Fisher. Teraz jest idealny czas, aby podzielić się swoimi magicznymi chwilami na ekranie jako Hazel.

Akcja Wonderwell rozgrywa się między współczesnymi Włochami a krainą fantasy i podąża za Violet (w tej roli Kiera Milward), dziewczyną mieszkającą we Włoszech z rodzicami i starszą siostrą Savannah (Nell Tiger Free). Po wędrówce do lasu Violet spotyka Hazel (w tej roli Fisher), która prowadzi ją do tajemniczego portalu.

Producentami filmu są Fred Roos, Alexander Roos, Vlad Marsavin, Orian Williams, Lee Rudnicki i Robert Bernacchi.

Źrodło: Deadline