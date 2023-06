Zwiastun "See You On Venus" przedstawia niezapomnianą podróż po Hiszpanii 0

Ukazał się oficjalny zwiastun See You On Venus nadchodzącej adaptacji powieści romantycznej Victorii Vinuesa. Film przedstawia dwoje nastolatków, Mię i Kyle’a, którzy wybierają się w jedyną w swoim rodzaju podróż do Hiszpanii w celu odnalezienia biologicznej matki Mii. Film wchodzi do kin 21 lipca.

fragment plakatu filmu "See You On Venus"

Film opowiada o Mii i Kyle’u, dwójce amerykańskich nastolatków, którzy podróżują do Hiszpanii w poszukiwaniu biologicznej matki Mii – czytamy w streszczeniu. Gdy para podróżuje po malowniczych miastach Andaluzji i zakochuje się w sobie, odkrywają, że najważniejszym pytaniem nie jest to, kto dał ci życie, ale co zdecydujesz się z nim zrobić.

See You on Venus wyreżyserował hiszpański filmowiec Joaquín Llamas na podstawie scenariusza autorstwa Vinues. W filmie występują Virginia Gardner, Alex Aiono, Rob Estes, Isabel Serrano, Bernard Bullen, Alex Astor-Fabra i inni.

Oprócz odegrania głównej roli Gardner jest także producentką wykonawczą wraz z Nicolasem Chartierem, Jonathanem Deckterem i Pią Patatian.

Źrodło: comingsoon.net