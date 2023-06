Przypomnijmy, że od 2016 roku Holland wcielał się w Petera Parkera/Spider-Mana w dwóch filmach o Avengers i trzech samodzielnych produkcjach, zamykając swoją trylogię w 2021 roku filmem Spider-Man. Bez drogi do domu. Aktualnie trwają pracę nad czwartą odsłoną Spider-Mana i sam aktor uczestniczył w kilku spotkaniach związanych z rozwojem filmu, o czym opowiedział w wywiadzie, odnosząc się także w temacie swojej przyszłości.

To byłem ja, Amy, [prezes Marvel Studios] Kevin Feige, [producent wykonawczy] Rachel [O’Connor], czasami inni dyrektorzy z Marvela. To proces oparty na współpracy. Kilka pierwszych spotkań dotyczyło pytania: Dlaczego mielibyśmy robić to ponownie”. I myślę, że znaleźliśmy powód. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, gdzie jesteśmy pod względem kreatywnym. Ale trochę się tego obawiam. Czwarta cześć we wszystkich franczyzach jest trochę piętnowana. Czuję, jakbyśmy odnieśli sukces z naszą pierwszą serią, i jest część mnie, która chce odejść z podniesioną głową i przekazać pałeczkę następnemu szczęśliwemu dzieciakowi, który ożywi tę postać.

wyjawił Tom Holland