Nowa zapowiedź "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" przedstawia dziedzictwo tytułowego poszukiwacza przygód

Lucasfilm wypuściło zupełnie nowy materiał promujący film Indiana Jones i artefakt przeznaczenia, czyli nadchodzącej kontynuacji kultowej przygodowej serii, zawierający montaż niektórych najbardziej pamiętnych scen z poprzednich części. Film ma trafić do kin 30 czerwca.

fragment plakatu filmu "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia"

Wideo pokazuje również materiał zza kulis filmów Indiana Jones, w tym nadchodzącą ostatnią część. Zawiera również komentarz producenta Stevena Spielberga, reżysera Jamesa Mangolda i obsady, którzy omawiali dziedzictwo i wpływ serii oraz kultowej postaci.

Nowa odsłona przygód Indiany Jonesa, prowadzona jest przez Harrisona Forda, który po raz ostatni wciela się w kultowego tytułowego odkrywcę. Dołączają do niego zdobywczyni Złotego Globu Phoebe Waller-Bridge jako Helena Shaw, Antonio Banderas jako Renaldo, Mads Mikkelsen jako Jürgen Voller, Thomas Kretschmann jako pułkownik Weber, Boyd Holbrook jako Klaber, Shaunette Renée Wilson jako Mason i Toby Jones jako Basil Shaw. John Rhys-Davies powraca jako Sallah.

Akcja filmu rozegra się w Nowym Jorku w 1969 roku. Indiana Jones ponownie stanie oko w oko z nazistami. Fabuła powiązana ma być z Operacją Paperclip, która miała na celu przerzucenie do Stanów Zjednoczonych czołowych niemieckich naukowców i udzielenia im amnestii w zamian za ich wiedzę. W to wszystko wpleciony zostanie także wyścig kosmiczny, jaki miał miejsce pomiędzy Stanami Zjednoczymy a Związkiem Radzieckim. Indiana Jones obecnie przebywa na emeryturze, ale bardzo niepokoi go Operacja Paperclip. Jak się okazuje ma rację.

Źrodło: comingsoon.net