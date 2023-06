Zbuntowana i zmiennokształtna bohaterka w zwiastunie animacji ''Nimona'' 0

Netflix udostępnił zwiastun pełnometrażowego filmu animowanego Nimona powstałego w oparciu o uwielbianą powieść graficzną ND Stevensona. Historię zbuntowanej bohaterki poznamy już 30 czerwca.

Kiedy Ballister Boldheart, rycerz w futurystycznym średniowiecznym świecie, zostaje wrobiony w zbrodnię, której nie popełnił, jedyną osobą, która może mu pomóc udowodnić swoją niewinność, jest Nimona, psotna nastolatka z zamiłowaniem do chaosu będąca jednocześnie zmiennokształtnym stworzeniem, do likwidowania, których Ballister został wyszkolony. Gdy całe królestwo chce go dopaść, Nimona jest najlepszym (lub jedynym) pomocnikiem, na jakiego Ballister może liczyć. Kiedy granice między bohaterami, złoczyńcami i potworami zaczynają się zacierać, oboje zaczynają współpracować. Ballister pragnie raz na zawsze oczyścić swoje imię, a Nimona chce po prostu rozrabiać.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Nimona została wyreżyserowana przez Nicka Bruno i Troya Quane'a na podstawie scenariusza napisanego przez Roberta L. Bairda i Lloyda Taylora. Film jest epicką opowieścią o odnajdywaniu przyjaźni w najbardziej zaskakujących sytuacjach i akceptowaniu siebie i innych takimi, jakimi są. Głosu głównej bohaterce w oryginale użyczyła Chloë Grace Moretz. Riz Ahmed portretuje zaś Ballistera.

Za animację odpowiada studio DNEG Animation.

Źrodło: Netflix