Mickey Haller powraca w zwiastunie 2. sezonu serialu ''Prawnik z Lincolna''

Nadchodzi drugi sezon serialowej wersji Prawnika z Lincolna. Netflix prezentuje pierwszą zapowiedź podzielonej na dwie części serii drugiej.

Najgorętszy adwokat Los Angeles powraca. Mickey Haller, obrazoburczy idealista, prowadzi kancelarię prawniczą z tylnego siedzenia swojego lincolna, zajmując się sprawami dużego i małego kalibru. Początkowo prowadzi on sprawy dealerów, narkomanów, ogólnie można powiedzieć, że broni przestępców. Jedynym werdyktem jaki go interesuje jest uniewinnienie. Jednak pewnego dnia otrzymuje sprawę, która całkowicie odmienia jego karierę, a spryt jaki posiada wreszcie mu się opłaca. Ponownie zdefiniować musi także swój etyczny kodeks, jakim do tej pory się posługiwał.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Drugi sezon serialu na podstawie bestsellerowych powieści Michaela Connelly’ego o '’Prawniku z Lincolna'’ jest adaptacją czwartej książki z serii zatytułowanej '’Piąty świadek''. Pierwszy sezon opowiadał zaś o wydarzeniach z drugiej części ’'Ołowiany wyrok’’.

W głównej roli powraca Manuel Garcia-Rulfo.

Premiera części 1 odbędzie się 6 lipca, a części 2 — 3 sierpnia.

Źrodło: Netflix