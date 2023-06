''Uciekające kurczaki'' powracają. Netflix podaje datę premiery sequela 0

Nareszcie doczekaliśmy się daty premiery długo oczekiwanej kontynuacji animowanego filmu sprzed ponad 20 lat Uciekające kurczaki. Film noszący tytuł Chicken Run 2: Dawn of the Nugget studio Aardman Animation zrealizowało dla platformy Netflix.

W serwisie amerykańskiego giganta streamingowego sequel Uciekających kurczaków zadebiutuje 15 grudnia tego roku.

Na Kurzej Farmie Tweedy, każdy kurczak, który nie dostarczy jajka na śniadanie, może skończyć na stole w porze obiadowej. Jednakże Ginger i jej skrzydlaci bracia żywią mocne postanowienie wyrwania się z niewoli, zanim podzielą klasyczny los hodowlanych kurczaków. Czasu pozostało już niewiele, ponieważ skąpa i zachłanna właścicielka farmy Pani Tweedy wpadła na nowy genialny pomysł, który ma jej zapewnić dostatni żywot – będzie produkować placki drobiowe! Teraz już z pomocą Rocky′ego – niezależnego samotnika – kurczaki przygotowują plan: jak wyfrunąć z klatki.

Ginger po ryzykownej ucieczce z farmy zaznała spokoju na idyllicznej wyspie z dala od ludzi. Kiedy jej i Rocky’emu wykluwa się córeczka imieniem Molly, Ginger już nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Niestety jednak jej spokój nie trwa długo. Kurczaki na całym świecie stają w obliczu nowego, strasznego zagrożenia. Choć dla Ginger i jej rodziny oznacza to utratę ciężko wypracowanej wolności, staje ona do akcji – oto oficjalne streszczenie kontynuacji.

Sequel wyreżyserował Sam Fell pracując na podstawie scenariusza Karey'a Kirkpatricka, Johna O'Farrella i Rachela Tunnarda. Głosu głównym bohaterom użyczają m.in. Thandiwe Newton jako Ginger, Zachary Levi jako Rocky, Bella Ramsey jako Molly, Jane Horrocks jako Babs, Imelda Staunton jako Bunty, Lynn Ferguson jako Mac, Josie Sedgwick-Davies jako Frizzle, David Bradley jako Fowley, Romesh Ranganathan jako Nick, Daniel Mays jako Fetcher i Nick Mohammed jako dr Fry.

Źrodło: ComingSoon