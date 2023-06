Przygoda życia w zapwiedzi szalonej komedii "Joy Ride" 0

Lionsgate wypuściło nowy zwiastun Joy Ride nadchodzącej komedii z kategorią R, w której występują nominowana do Oscara Stephanie Hsu i Ashley Park. Film ma zadebiutować w kinach 7 lipca.

fragment plakatu filmu "Joy Ride"

Dwójka najlepszych przyjaciółek znających się od czasów dzieciństwa Audrey i Lolo wyrusza w przygodę życia do Chin w nadziei na odnalezienie biologicznej matki pierwszej z nich. Przyłączają się do nich Kat, koleżanka Audrey z college’u będąca obecnie gwiazdą chińskich telenowel i Deadeye, ekscentryczny kuzyn Lolo. Podróż na inny kontynent staje się dla nich epickim doświadczeniem pogłębiającym ich przyjaźń. W poszukiwaniu własnych korzeni odnajdą także rozpustę, jak i uniwersalną prawdę o tym, co znaczy wiedzieć kim się tak naprawdę jest.

Joy Ride to fabularny debiut reżyserski Adele Lim, scenarzystki Bajecznie bogatych Azjatów. W filmie występują Ashley Park, Sherry Cola, Stephanie Hsu, Sabrina Wu, Ronny Chieng, Lori Tan Chinn, David Denman, Annie Mumolo, Desmond Chiam, Alexander Hodge i Chris Pang.Film został napisany i wyprodukowany przez Cherry Chevapravatdumrong i Teresę Hsiao na podstawie opowiadania Lima, Hsiao i Chevapravatdumronga.

Premiera filmu w kinach zaplanowana jest na 7 lipca.

