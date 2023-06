Poznajcie pierwsze detale jego nadchodzącego, jeszcze niezatytułowanego filmu:

Skończyłem pisać nowy film, co było tuż przed strajkiem scenarzystów. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, będziemy kręcić ten film tej jesieni. Tym razem mam tylko trzech głównych bohaterów filmu, to wszystko. Kilka postaci pobocznych, ale sedno opowieści skupia się właściwie na dwójce głównych bohaterów […] Długo odkładałem ten projekt, na lata, ale ostatnio znowu do mnie przemówił. Odkąd urodziła się moja córka, siedem lat temu, moja żona powiedziała, że ​​skończę na opowiadaniu o ojcu i córce. Nie byłem pewien, jakie inne historie mógłbym opowiedzieć, ale potem pojawił się ten film. To będzie opowieść o ojcu i jego córce.

wyjawił Wes Anderson