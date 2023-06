Apple odnawia serial ''Silos'' na 2. sezon 0

Jeszcze przed emisją finałowego odcinka pierwszego sezonu serialu science fiction Silos, włodarze platformy Apple TV+ zdecydowali się dać produkcji zielone światło na realizację drugiej serii.

Produkcja oparta na bestsellerowej, dystopijnej powieści Hugh Howey'a zyskała uznanie zarówno wśród widzów, jak i krytyków. Według Nielsena premiera Silosa jest numerem jeden w dotychczasowej historii platformy. Ponadto oglądalność serialu zamiast spadać, to wzrasta z odcinka na odcinek.

Akcja Silosa rozgrywa się w przyszłości, w której to Ziemia stała się toksycznym pustkowiem. Przetrwać zdołała zaledwie garstka ludzi, która to zamieszkuje ogromnych rozmiarów podziemny silos. Odcięci od świata zewnętrznego, wiodą życie pełne nakazów i zakazów, sekretów i kłamstw. By przeżyć, muszą ściśle przestrzegać pewnych zasad. Niektórzy jednak się na to nie godzą. Po tym jak Ci mieszkańcy silosu, którzy pragną dowiedzieć się o nim więcej, zaczynają umierać w tajemniczych okolicznościach, inżynier Juliette zaczyna odkrywać szokujące tajemnice i prawdę o silosie. Jeśli kłamstwa Cię nie zabiją, to z pewnością zrobi to prawda.

Scenarzystą serialu jest Graham Yost. W głównej roli występuje Rebecca Ferguson.

Pierwszy sezon Silosa składa się z 10. odcinków. Zadebiutował on 5 maja.

Źrodło: Dark Horizons