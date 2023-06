Pierwsze zdjęcia z ''The Continental'' - serialowego prequela Johna Wicka 0

W sieci zadebiutowały pierwsze zdjęcia promujące oczekiwany serial The Continental. Produkcja ta ma być składającą się z trzech części prequelową opowieścią wyjętą ze świata Johna Wicka.

Akcja serialu rozgrywać ma się 40 lat przed wydarzeniami ukazanymi w filmach. Młody Winston Scott trafia do piekielnego półświatka, gdzie musi zmierzyć się z przeszłością, którą myśli, że dawno zostawił za sobą. Spróbuje on przejąć tytułowy hotel będący miejscem spotkań najgroźniejszych przestępców świata, co będzie skutkować w późniejszym czasie powstaniem całej sieci takich hoteli.

Na opublikowanych fotografiach widzimy młodych m.in. Winstona i Charona. Wcielają się w nich Colin Woodell i Ayomide Adegun.

W obsadzie The Continental są także Mel Gibson, Jessica Allain, Mishel Prada, Ben Robson, Jeremy Bobb i Marina Mazepa. Ta limitowana produkcja jak mówi jej producent wykonawczy Basil Iwanyk, da fanom serii szansę na dowiedzenie się więcej o Winstonie, Charonie i całym świecie Wicka, na co w pełnych akcji pełnometrażowych filmach nie ma po prostu czasu.

Światową premierę The Continental odbędzie w serwisie Amazon Prime Video. Zadebiutuje on we wrześniu. Dokładna data zostanie dopiero podana. Na serial składać mają się trzy trwające 90. minut odcinki.

