Pierwsze spojrzenie na serial ''A Murder at the End of the World'' inspirowany filmem ''Na noże'' 0

Stacja FX opublikowała pierwsze zdjęcia z serialu '’A Murder at the End of the World'', wcześniej znanego jako ’'Retreat’’. Produkcja ta swoim klimatem oraz fabułą przypominać ma hitowy film Netflix Na noże.

Emma Corrin, ''Kochanek Lady Chatterley''

W głównej roli Emma Corrin, aktorka znana z serialu The Crown z roli księżnej Diany, w serialu FX wciela się w Darby Hart, detektyw amator musiejącą rozwiązać sprawę pewnego morderstwa. Darby wraz z ósemką innych gości przybywa do odizolowanej posiadłości samotnego miliardera (w tej roli Clive Owen). Kiedy jeden z gości zostaje znaleziony martwy, kobieta musi wykorzystać całą swoją inteligencję, spryt i pozyskane umiejętności, aby udowodnić, że było to morderstwo. Czy uda jej się odnaleźć zabójcę przed jego kolejnym atakiem?

Oto wspomniane fotografie:

Za powstanie serialu odpowiada duet odpowiedzialny za The OA – Brit Marling i Zal Batmanglij. Na ekranie oprócz wymienionej dwójki ujrzymy także Brit Marling, Harris Dickinson, Alice Braga, Javed Khan, Kellan Tetlow, Daniel Olson i Neal Huff. Zdjęcia do produkcji powstały na Islandii, w New Jersey i Utah.

Premiera serialu A Murder at the End of the World zaplanowana jest na sierpień. Dokładna data zostanie dopiero podana. Na tą kryminalną produkcję składa się siedem odcinków.

