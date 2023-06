''WHAM!'' - Netflix prezentuje zwiastun dokumentu o grupie odpowiedzialnej za kawałek ''Last Christmas'' 0

Chyba nie ma nikogo na świecie kto nie kojarzy puszczanego w okolicy Świąt Bożego Narodzenia muzycznego hitu '’Last Christmas''. Za kawałek ten odpowiada założona w latach 80. grupa muzyczna ’'WHAM!’’. Netflix nakręcił pełnometrażowy dokument o tym zespole. Jego pierwszą zapowiedź możecie zobaczyć poniżej.

Produkcja noszącą po prostu tytuł WHAM! opowiada historię niesamowitej drogi dwóch nastoletnich przyjaciół: George’a Michaela i Andrew Ridgeley'a od wspólnej szkolnej ławki do światowej sławy. Dokument zawiera materiały z prywatnych archiwów artystów oraz nieznane dotąd nagrania i nieopublikowane wcześniej wywiady.

Za reżyserię tego muzycznego dokumentu odpowiada Chris Smith mający na swoim koncie bijący rekordy oglądalności serial dokumentalny Król tygrysów. Projekt ten również zrealizowany został dla Netflix. Producenci wykonawczy WHAM! to Simon Halfon i John Battsek.

Zespół WHAM! założony został w 1981 roku. Jego ostatni występ zanotowano pięć lat później, 28 czerwca 1986 roku na Stadionie Wembley. Przez ten czas wspiął się on na szczyt popularności, zbierając tysięczną widownię i sprzedając milionowe ilości płyt. Ich najbardziej znane przeboje to '’Last Christmas'', ’'Careless Whisper’’, ’’Freedom’’ czy '’The Edge of Heaven'’.

Premiera dokumentu WHAM! na Netflix już 5 lipca.

Źrodło: Netflix