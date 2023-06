Mads Mikkelsen chce wrócić do roli Hannibala 0

Mads Mikkelsen, który zasłynął rolą dr Hannibala Lectera w serialu Hannibal bardzo chciałby jeszcze móc powrócić do tej roli. Nic nie jest jednak pewne, bowiem produkcja została zamknięta i to osiem lat temu.

Hannibal, dramat oparty na powieściach Thomasa Harrisa zyskał wierną publiczność i regularnie trafia na listy najlepszych seriali grozy. Za rolę w nim Mikkelsen otrzymał Saturna w 2014 roku. W tej samej kategorii nominowany był jeszcze kolejne dwa lata z rzędu.

Serial ten realizowany był dla stacji NBC, która zdecydowała się go zakończyć trzecim sezonem. Mikkelsen jednak nic o tym nie wiedział i nie jest usatysfakcjonowany zakończeniem.

W rozmowie z przedstawicielami mediów w trakcie premiery swojego najnowszego filmu Indiana Jones i artefakt przeznaczenia, w którym to wciela się w złoczyńcę, Mikkelsen powiedział, iż jest gotowy na powrót do roli Hannibala, jednak kończy się czas.

Zawsze jest szansa. Serial musiałby znaleźć nowy dom, jednak kończy nam się czas. Nie możemy czekać 20 lat, jednak myślę, że jeśli ’’Hannibal’’ w ciągu kilku najbliższych lat znajdzie nowy dom, to wszyscy jesteśmy gotowi, aby ponownie zanurzyć się w tym świecie powiedział Mikkelsen.

Profiler kryminalny – Will Graham, posiada zadziwiającą umiejętność – potrafi odtworzyć myśli i skomplikowane metody działania seryjnych morderców. Jego niezwykłe możliwości są jednocześnie darem i przekleństwem. Po załamaniu nerwowym, rezygnuje z pracy w FBI i zaczyna pracę jako wykładowca kryminalistyki. W tym samym czasie dochodzi do serii niewyjaśnionych morderstw. Dzięki namowom swojego mentora, Jacka Crowforda, Will wraca do pracy i trafia pod opiekę znanego specjalisty – dr Hannibala Lectera, który nie tylko pomaga mu przezwyciężyć własne słabości, lecz również staje się doradcą w śledztwie FBI. To, co dzieje się dalej, jest mistrzowską grą pomiędzy dobrem a złem, których granice stopniowo ulegają zatarciu.

Źrodło: Dark Horizons