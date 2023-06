''Wonderwell'' - zwiastun baśniowej produkcji z Carrie Fisher w jej ostatniej roli 0

Po siedmiu latach od ukończenia zdjęć do filmu fantasy Wonderwell mamy wreszcie pierwszy zwiastun tej produkcji. W swojej ostatniej roli występuje w nim Carrie Fisher, aktorka która zmarła pod koniec 2016 roku, zaledwie kilka tygodni po ukończeniu zdjęć do niego.

Akcja Wonderwell rozgrywa się między współczesnymi Włochami a krainą fantasy i podąża za 12-letnią Violet (w tej roli debiutująca Kiera Milward), dziewczyną mieszkającą we Włoszech z rodzicami i starszą siostrą Savannah (Nell Tiger Free). Kiedy Savannah wybrana zostaje twarzą modowej marki światowej sławy projektantki Yany (Rita Ora), rodzina Violet udaje się do średniowiecznej wioski na sesję zdjęciową. Violet na którą nikt tam nie zwraca uwagi wędruje do pobliskiego lasu, gdzie spotyka Hazel (Carrie Fisher). Kobieta możliwe, że jest legendarną leśną czarownicą, przed którą ostrzegał ją pasierb Yany, Daniele (Sebastian Croft). Hazel prowadzi Violet do tajemniczego portalu.

Za reżyserię Wonderwall odpowiada debiutujący w tej roli Vlad Marsavin. Scenariusz filmu napisał William Brookfield.

Film będzie miał premierę 23 czerwca w ograniczonej liczbę kin w Stanach Zjednoczonych (dzięki uprzejmości AMC), a następnie pojawi się na VOD. Mówiąc o długo opóźnianej premierze, reżyser stwierdził, że było to wynikiem problemów z efektami wizualnymi, które wystąpiły po zakończeniu kręcenia filmu.

Źrodło: Dark Horizons