Linda Hamilton w obsadzie finałowego sezonu ''Stranger Things''

Pomimo wstrzymania prac na planie finałowego sezonu Stranger Things spowodowanego strajkiem scenarzystów mamy nowe informacje odnośnie piątej serii. W trakcie TUDUM ujawniono, że do obsady dołączyła Linda Hamilton.

Linda Hamilton, ''Terminator 2: Ostateczna rozgrywka''

Niestety nie zdradzono w jaką rolę wcieli się aktorka.

Hamilton z pewnością większość z Was kojarzy z roli Sarah Connor z serii Terminator. Była nominowana dwa razy do Złotych Globów i do nagrody Emmy za rolę Catherine Chandler w serialu Piękna i Bestia. Ponadto kojarzyć możecie ją z horroru Dzieci kukurydzy, katastroficznej Góry Dantego oraz dramatu wojennego Zagubiony w Ameryce.

Za serial Stranger Things, będący jednym z największych hitów Netflixa odpowiadają bracia Duffer.

Akcja Stranger Things dzieje się w stanie Indiana, USA, w 1983 roku. W spokojnej, podmiejskiej dzielnicy ginie chłopiec. Przyjaciele, rodzina i policja zaczynają poszukiwania, jednak zaginięcie chłopca okazuje się być początkiem złożonej historii, której meandry są coraz bardziej zawiłe: w miasteczku nagle pojawia się dziwna dziewczynka niewiadomego pochodzenia, a trop śledztwa prowadzi do odkrycia tajnych eksperymentów rządowych. Czwarta seria zmusiła głównych bohaterów do zmierzenia się z demonem zwanym Vecną.

Premiera 5. sezonu odbędzie się w 2024 roku.

