Pierwszy zwiastun ''One Piece'' - aktorskiej wersji popularnego anime 0

W trakcie TUDUM Netflix znalazł też miejsce dla aktorskiej wersji słynnego anime One Piece. Zaprezentowano pierwszy zwiastun oczekiwanego serialu.

Ujawniony materiał wideo daje nam pierwsze spojrzenie na załogę Słomkowego Kapelusza w akcji. Możemy zauważyć także takie drugoplanowe postacie jak '’Red-Haired'’ Shanks czy Buggy the Clown.

Fabuła One Piece czerpie z popularnej japońskiej mangi. Serię komiksów o tej samej nazwie stworzył Eiichirō Oda. Głównym bohaterem jest Monkey D. Luffy. To młody mężczyzna, który staje na czele pirackiej załogi Słomkowego Kapelusza i wyrusza w trudną podróż, której celem jest odnalezienie legendarnego skarbu znanego jako One Piece i stanie się królem piratów. Monkey nie jest jednak zwyczajny. Dzięki zjedzeniu 'diabelskiego owocu' otrzymuje zdolność zmieniania swojego ciała w gumę.

W rolach głównych występują Iñaki Godoy jako Luffy, Mackenyu jako Rorona Zoro, Emily Rudd jako Nami, Jacob Romero Gibson jako Usopp, Taz Skylar jako Sanji i Peter Gadiot jako Shanks oraz Morgan Davies jako Koby, Ilia Isorelýs Paulino jako Alvida, Aidan Scott jako Helmeppo, Jeff Ward jako Buggy. Za scenariusz i produkcję aktorskiego serialu One Piece powstałego dla Netflix odpowiadają Steven Maeda i Matt Owens.

Pierwszy sezon One Piece składa się z 10. odcinków. Jego premiera już 31 sierpnia.

Źrodło: Netflix