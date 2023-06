Zwiastun "All the Light We Cannot See" zapowiada serial Netflixa w czasach II wojny światowej 0

W Tudum miał swoją premierę nowy zwiastun All the Light We Cannot See, przedstawiający nadchodzącą limitowaną serię Netflixa z okresu II wojny światowej. Premiera zaplanowana jest na 2 listopada 2023 roku.

kadr z filmu "All the Light We Cannot See"

Wszystkie cztery odcinki All The Light We Cannot See wyreżyserował Shawn Levy. W limitowanej serii występują Louis Hofmann, zdobywca nagrody Emmy i nominowany do Oscara Mark Ruffalo, Lars Eidinger, zdobywca Złotego Globu i nominowany do nagrody Emmy Hugh Laurie oraz Marion Bailey. W serialu pojawiają się także aktorki Aria Mia Loberti i Nell Sutton.

Seria opowiada historię Marie-Laure, niewidomej francuskiej dziewczynki i jej ojca Daniela LeBlanca, którzy uciekają z okupowanego przez Niemców Paryża z legendarnym diamentem, aby nie wpadł w ręce nazistów. Nieustannie ścigani przez okrutnego gestapowca, który chce posiąść kamień dla własnych egoistycznych celów, Marie-Laure i Daniel wkrótce znajdują schronienie w St. Malo, gdzie zamieszkają u samotnego wuja, który nadaje potajemne audycje radiowe w ramach opór.

Jednak tutaj, w tym niegdyś idyllicznym nadmorskim mieście, ścieżka Marie-Laure nieuchronnie zderza się z najbardziej nieprawdopodobną z pokrewnych dusz: Wernerem, błyskotliwym nastolatkiem zwerbowanym przez reżim Hitlera do śledzenia nielegalnych audycji.

Źrodło: Netflix