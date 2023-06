Nowy złoczyńca wkracza do akcji. Zobaczcie zwiastun "Kraven Łowca" 0

Pierwszy zwiastun Kraven the Hunter daje właściwe spojrzenie na historię pochodzenia kultowego złoczyńcy znanego z komiksów Spider-Man, w tytułową rolę wciela się Aaron Taylor-Johnson. Poznajcie nowego superbohatera.

fragment plakatu filmu "Kraven the Hunter"

Pomimo krytycznej i komercyjnej porażki Morbiusa, Sony Spider-Man Universe nie zniknie w najbliższym czasie. Kolejną postacią skoncentrowaną na Spider-Manie, która będzie głównym bohaterem własnego filmu, jest Kraven Łowca, czyli Sergei Kravenoff. Urodził się w Rosji i mieszkał w Afryce jako łowca grubej zwierzyny. Był znany z tego, że był w stanie pokonać każdą zdobycz gołymi rękami. Stał się nadczłowiekiem po wypiciu eliksiru szamana, który zapewniał mu zwiększoną siłę, szybkość, zwinność, refleks, wytrzymałość i staminę, był niczym dzika bestia z dżungli. Jak widać na zwiastunie przemiana i wygląd głównego bohatera odbiegają od komiksowej wersji, dlatego możemy spodziewać się sporo modyfikacji.

Kraven the Hunter będzie spin-offem uniwersum Spider-Mana, do którego należą już dwie odsłony Venoma oraz Morbius. W rolę tytułową wcieli się Aaron Taylor-Johnson. W obsadzie miejsce znaleźli też Russell Crowe, Taylour Paige Fred Hechinger i Alessandro Nivola. Za reżyserię odpowiada JC Chandor, a scenariusz został napisany przez Arta Marcuma, Matta Hollowaya i Richarda Wenka. Będzie to pierwszy film w uniwersum Spider-Mana Sony, który uzyska ocenę R, co wyraźnie widać na materiale.

Premiera zapowiedziana jest na październik 2023 roku.

Źrodło: screenrant.com