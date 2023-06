''Wystawieni'' - lockdownowa komedia BBC kończy się 3. sezonem 0

Powstały w trakcie pamiętnego lockdownu komediowy serial BBC Wystawieni zostanie zakończony. Twórcy nie planują kręcić kolejnego, czwartego sezonu, bowiem produkcja nie jest już aktualna w świecie rzeczywistym.

Informację o zakończeniu projektu podał w wywiadzie dla The Sun David Tennant, który obok Michaela Sheena prowadził ten serial.

Świetnie się bawiliśmy kręcąc serial ’’Wystawieni’’, ale nie mamy planów na więcej. To był projekt powstały w określonym czasie, spowodowany lockdownem, kiedy to wszyscy byliśmy zamknięci w naszych domach i komunikowaliśmy się przez Zoom, dokładnie tak jak bohaterowie naszego serialu. Nie mogliśmy wyjść, teraz jednak możemy powiedział Tennant.

Wystawieni to bardzo oryginalny projekt, w którym aktorzy z Dobrego Omenu grali swoje fikcyjne wersje, przygotowując się do przedstawienia różnych produkcji teatralnych. Głównym problemem związanym z tym, co próbowali osiągnąć, był fakt, że ze względu na pandemię próby realizowane były podczas spotkań wideo. Jeśli osobiste przygotowanie przedstawienia teatralnego jest wystarczająco skomplikowane, próba zrobienia tego za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego okazuje się trudniejsza niż oczekiwano.

Źrodło: Collider