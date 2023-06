Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zwiastun przerażającego horroru "Odludzie", który już niebawem trafi do polskich kin 1

Odludzie to jeden z najbardziej przerażających i pobudzających wyobraźnię horrorów roku i jednocześnie zupełnie nowy rozdział w historii podgatunku found footage. Na pokazach w Stanach Zjednoczonych widzowie wybiegali z sal kinowych z przerażenia. Czy podobnie będzie w polskich kinach?

Czwórka przyjaciół wybiera się na pustynię Mojave, by nakręcić teledysk. Na miejscu natrafiają na niezrozumiały fenomen, który całkowicie zaburza ich postrzeganie rzeczywistości.

Odludzie to viralowy fenomen kina grozy porównywalny do dystrybuowanego przez Velvet Spoon na początku roku Skinamarink. Łącząc formułę found footage z inspiracjami literaturą H.P. Lovecrafta, Robbie Banfitch zachwycił krytyków, a widzów wprowadził w stan prawdziwego przerażenia – do tego stopnia, że podczas seansów w USA i Wielkiej Brytanii wielu z nich wybiegało z kina w trakcie seansów.

Oto kilka cytatów z zagranicznych recenzji:

Coś, czego miłośnicy horroru jeszcze nigdy nie przeżyli. – Nighmare on Film Street

Reżyser bezlitośnie uspokaja widzów, by następnie rozedrzeć pod nimi ciemną otchłań i rzucić ich w studnię obłędu. – Bloody Disgusting

Reżyser Robbie Banfitch przywołuje coś prawdziwie koszmarnego. – Financial Times

Film trafi do polskich kin 23 czerwca.

Źrodło: Velvet Spoon