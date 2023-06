Polski James Bond trafi na duży ekran. Rozpoczęto zdjęcia do adaptacji przygód "Kapitana Żbika" 0

Kapitan Żbik, niezłomny bohater kultowej polskiej serii komiksowej trafi na ekrany kin. Dzisiaj rozpoczęto zdjęcia do filmu, którego tytułu brzmi Grzech to za mało.

fragment odkładki "Kapitan Żbik. Tom. 40. Wodorosty i pasożyty. Część 1"

Przypomnijmy, że przygody Kapitana Żbika ukazywały się w latach 1968-1982, wkradł się do serc i wyobraźni młodych czytelników. W tamtych czasach, w okresie PRL-u, stał się prawdziwą ikoną popkultury. Niesamowite jest to, że tysiące młodych fanów pisało listy do komendy głównej Milicji Obywatelskiej, donosząc o zaobserwowanych przestępstwach, prosząc o poradę czy też o uzupełnienie brakujących numerów komiksów. Wznawiane kilkukrotnie zeszyty z przygodami Kapitana Żbika osiągnęły ogromny nakład, przekraczając imponującą liczbę dziesięciu milionów egzemplarzy.

Informację o rozpoczęciu zdjęć wyjawiła na facebooku Andrzej Saramonowicz. W głównej roli wystąpi Grzegorz Małecki, a towarzyszyć będzie my m.in. grający Jana Pawła II włoski aktor Vittorio Bugiardino.

Nie wiadomo jeszcze kiedy film będzie miał premierę oraz kto zajmie się reżyserią.

Źrodło: facebook.com/AndrzejSaramonowicz