Eric Bana poszuka zaginionej dziewczyny w filmie ''Force of Nature: The Dry 2'' 0

W sieci zadebiutował zwiastun sequela australijskiego dramatu kryminalnego Susza. Produkcja zadebiutuje pod tytułem '’Force of Nature: The Dry 2'’.

Susza była adaptacją powieści Jane Harper, w której głównym bohaterem jest australijski agent federalny Aaron Falk. Do tej pory spod jej pióra wyszły trzy książki z serii. W każdej z nich Aaron bada inną sprawę. Fabuła sequela opiera się na drugiej z kolei powieści noszącej tytuł Siła natury.

Force of Nature: The Dry 2 opowie o sprawie zaginięcia jednej z uczestniczek damskiego wyjazdu integracyjnego. Alice Russell, doskonała informatyk pracująca w korporacji i informatorka Falka i agentki Carmen Cooper, wykonuje telefon do detektywa po czym nie wraca z wycieczki. Czwórka osób z którymi kobieta była na wyciecze składa zeznania i jak się okazuje, wersja każdego z nich jest inna. Podczas śledztwa, które prowadzi w głąb mrocznego lasu, agent Falk odkrywa tajemnice kryjące się w cieniu gór. Próbuje rozwikłać plątaninę relacji osobistych i zawodowych łączych pięć kobiet, którym nie są obce podejrzliwość i zdrada ale czy to wystarczy, by zabić?

W foli Falka powraca Eric Bana. Towarzyszą mu Jacqueline McKenzie jako Carmen Cooper, Anna Torv jako Alice Russell, Deborah-Lee Furness, Richard Roxburgh, Robin McLeavy, Sisi Stringer, Lucy Ansell, Jeremy Lindsay-Taylor, Tony Briggs i Kenneth Radley. Za reżyserię i scenariusz filmu odpowiada ponownie Robert Connolly.

Premiera Force of Nature: The Dry 2 odbędzie się 24 sierpnia. Data wejścia filmu do polskich kin nie jest na razie znana.

Źrodło: Dark Horizons