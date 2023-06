''Sonic the Hedgehog 3'' - ekipa wejdzie na plan wraz z końcem wakacji 0

Dla tych którzy nie mogą się doczekać nowych przygód niebieskiego jeża znanego jako Sonic, mamy dobrą wiadomość. Poznaliśmy datę rozpoczęcia prac na planie trzeciej części Sonica: Szybki jak błyskawica.

''Sonic 2: Szybki jak błyskawica''

Zdjęcia do filmu Sonic the Hedgehog 3 rozpoczną się 31 sierpnia w studiu w Londynie. Fabuła sequela trzymana jest w dalszym ciągu w ścisłej tajemnicy. Jedyne co możemy wywnioskować z sceny po napisach ukazanej w drugim filmie, to trzecia część da nam możliwość spotkania Shadow the Hedgehog.

Ogłoszenie daty zdjęć z pewnością poskutkuje w najbliższym czasie poznaniem obsady sequela. Na razie nie mamy żadnych oficjalnych wieści na ten temat.

Za kamerą filmu stanie Jeff Fowler, reżyser obu dotychczasowych filmów, które stały się kasowymi hitami. Scenariusz napisali Pat Caset i Josh Miller, twórcy historii z pierwszej części Sonica.

Świat potrzebował bohatera, więc dostał jeża. Napędzany niesamowitą prędkością, Jeż Sonic, zamieszkuje w swoim nowym domu na Ziemi. Do czasu, dopóki przypadkowo nie wyłączy prądu, czym zwraca uwagę bardzo niefajnego geniusza zła doktora Robotnika. Tak zaczyna się wyścig superzbira i ponaddźwiękowego jeża, przez cały świat, by powstrzymać Robotnika przed wykorzystaniem supermocy Sonica do panowania nad światem. Sonic łączy siły z Władcą Pączków, znanym również jako szeryf Tom Wachowski, gotowym do misji ocalenia planety – oto fabuła pierwszego filmu.

Premiera filmu Sonic the Hedgehog 3 zaplanowana jest na 20 grudnia 2024 roku.

Franczyza Sonica rozrasta się. Paramount+ w swoich planach ma serial będący spin-offem, który opowie o Knucklesie trenującym Wade’a Whipple’a na wojownika.

