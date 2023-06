Ryan Murphy przechodzi z Netflixa do Disney 0

Ryan Murphy kończy współpracę z platformą Netflix. Teraz tworzyć będzie on dla innego serwisu. Jego umowa z Disney+ już jest szykowana.

fragment plakatu promującego serial ''Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera''

Murphy swoją przygodę z amerykańskim gigantem streamingowym rozpoczął pięć lat temu, kiedy to podpisał z nim opiewającą na gigantyczną 9-cyfrową sumę umowę. Wtedy to odszedł z 20th Century Television. We współpracy z Netflixem stał się jednym z największych producentów mającym na swoim koncie ogromny hit Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera czy film Telefon pana Harrigana. Wyprodukował także Ratched, serial będący prequelem filmu Lot nad kukułczym gniazdem.

Filmowiec ten ponownie połączy swe siły z Daną Walden, która obecnie pracuje w Disney’u, a wcześniej współpracowała z Murphym, gdy zarządzała 20th Century Fox TV.

Pracując dla Netflix Murphy nie porzucił jednak programów, które stworzył dla wcześniejszego pracodawcy. Nadal pozostał producentem swoich wielkich hitów jak American Horror Story czy Pose.

Źrodło: The Hollywood Reporter