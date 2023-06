Debiutancka powieść Clémence Michallon zostanie zekranizowana przez Blumhouse 0

Studio Blumhouse specjalizujące się w produkcji horrorów podpisało umowę na ekranizację debiutanckiego thrillera pochodzącej z Francji Clemence Michallon '’The Quiet Tenant'’. Co ciekawe powieść ta swoją premierę miała zaledwie tydzień temu (13 czerwca).

The Quiet Tenant opisywane jest jako psychologiczny thriller zawierający mistrzowskie tempo akcji i mrożący krew w żyłach punkt kulminacyjny. Powieść w ekspresowym tempie podbiła wydawniczy świat, sprzedając prawa do tłumaczeń do aż 30 krajów.

Blumhouse Television w swoich planach ma realizację limitowanej serii albo filmu przeznaczonego tylko do emisji w streamingu.

Fabuła powieści opowiada o pewnym seryjnym mordercy, jednak to nie on jest tu głównym bohaterem, a osoby, na które w dużej mierze wpłynęły jego zbrodnie. The Quiet Tenant ukazuje nam relacje trzech kobiet: córki mordercy, jego dziewczyny i osoby przez niego uwięzionej.

Przeczytałem powieść Clémence za jednym posiedzeniem i byłem nią zachwycony. Ta historia ma wszystkie elementy do świetnej ekranizacji powiedział Jason Blum, założyciel i dyrektor generalny Blumhouse.

Źrodło: Bloody Disgusting, Świat książki