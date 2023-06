"Winny czy niewinny", czyli jedna z najlepszych francuskich komedii ostatnich lat - zobaczcie zwiastun 0

Francuski film Louisa Garrela Winny czy niewinny został uznany przez krytyków i widzów we Francji jedną z najlepszych komedii ubiegłego roku. Ta przezabawna opowieść oparta jest na historii z życia samego reżysera Louisa Garrela, który zagrał w filmie również główną rolę. Towarzyszą mu gwiazdy francuskiego kina: Roschdy Zem, Noémie Merlant oraz Anouk Grinberg. Od jutra w polskich kinach!

W swoim nowym filmie jeden z największym talentów francuskiego kina Louis Garrel występuje w potrójnej roli. Nie tylko zajmuje się reżyserią i wciela się w postać Abla, ale jest także współautorem scenariusza, który napisał wspólnie z jednym z najwybitniejszych francuskich pisarzy kryminałów Tanguyem Vielem. Ta współpraca zaowocowała statuetką Cezara.

Krytycy na całym świecie piszą o komediowym potencjale Garrela i uważają, że Winny czy niewinny to jego najlepszy film. Polscy widzowie będą mogli się o tym przekonać już od 23 czerwca kiedy ta przezabawna francuska komedia kryminalna wejdzie do polskich kin.

Warto podkreślić, że historia opowiedziana w filmie jest oparta na pewnych wydarzeniach z życia samego Louisa Garrela, o czym reżyser wielokrotnie opowiadał w wywiadach.

W filmie obok Garrela zagrały gwiazdy francuskiego kina. Rolę zwariowanej matki gra Anouk Grinberg, ojczyma natomiast Roschdy Zem, oboje byli nominowani za swoje kreacje do Cezarów. W rolę najlepszej przyjaciółki Abla wcieliła się fenomenalna Noémie Merlant, znana polskiej publiczności choćby z głośnego filmu Portret kobiety w ogniu. Marlant za rolę w Winnym czy niewinnym otrzymała Cezara dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

Miłość nie zna granic. To przekonanie, które towarzyszy sześćdziesięcioletniej Sylvie (Anouk Grinberg), kiedy zakochuje się w Michelu (Roschdy Zem), drobnym przestępcy mającym wkrótce wyjść z więzienia. Ku wyraźnemu niezadowoleniu syna kobiety (w tej roli reżyser i scenarzysta Louis Garrel) para poważnie planuje wspólną przyszłość.

Abel nie podziela optymizmu matki. Jest przekonany, że Michel prędzej czy później wróci do starych nawyków, i chce oszczędzić kobiecie kolejnych rozczarowań. Obmyśla plan, który ma sprawić, że pozna ona gorzką prawdę o swoim wybranku. Abel, z pomocą najlepszej przyjaciółki Clémence (Noémie Merlant), rozpoczyna śledztwo mające na celu przyłapanie mężczyzny na gorącym uczynku, a tym samym zdyskredytowanie go w oczach Sylvie. A co jeśli Abel nie ma racji i to właśnie on będzie musiał zmienić zdanie?

Winny czy niewinny w kinach od 23 czerwca.

Źrodło: Aurora Films