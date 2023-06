Gwiazdy i szalona prawdziwa historia w zwiastunie "Dumb Money" 0

Sony Pictures zaprezentowało oficjalny zwiastun Dumb Money nowego dramatu biograficznego, opartego na prawdziwym incydencie związanym z akcjami GameStop. Film w gwiazdorskiej obsadzie trafi do kin 22 września.

kadr z filmu Wiadomość Główny obrazek Podpis pod obrazkiem

Historia oparta na szalonej, prawdziwej historii zwykłych ludzi, którzy odwrócili scenariusz na Wall Street i wzbogacili się, zmieniając GameStop (tak, sklep z grami wideo w centrum handlowym) w najgorętszą firmę na świecie. W środku wszystkiego jest zwykły facet Keith Gill (Paul Dano), który zaczyna to wszystko od utopienia oszczędności swojego życia w akcjach i publikowania o tym. Kiedy jego posty w mediach społecznościowych zaczynają eksplodować, jego życie i życie wszystkich, którzy go śledzą, rośnie. Kiedy wskazówka giełdowa rośnie do góry, wszyscy stają się bogaci – do czasu, gdy miliarderzy stają do walki, a obie strony odkrywają, że ich światy wywracają się do góry nogami.

Film Dumb Money, oparty zostałna książce Bena Mezricha The Antisocial Network, wyreżyserował Craig Gillespie na podstawie scenariusza napisanego przez Rebeccę Angelo i Lauren Schuker Blum. W filmie występują Paul Dano, Pete Davidson, Vincent D’Onofrio, America Ferrera, Nick Offerman, Anthony Ramos, Sebastian Stan, Shailene Woodley, Seth Rogen, Talia Ryder, Myha’la Herrold i inni.

Źrodło: comingsoon.net