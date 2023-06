Kirk Hammett, King Diamond i Mark Hamill w zapowiedzi "Metalocalypse: Army of the Doomstar"

Zwiastun filmu Metalocalypse: Army of the Doomstar jest już dostępny. Zapowiada się mnóstwo brutalnych nowych przygód dla zespołu Dethklok, a wszystko to w rytm ciężkiej muzyki i akompaniamencie gwiazd metalu takich jak Kirk Hammett, czy King Diamond. Usłyszymy także głos Marka Hamilla.