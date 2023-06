Jezus powraca w zwiastunie serii "The Chosen One" będącej adaptacją komiksu Marka Millara 0

Zwiastun The Chosen One ujawnia adaptację komiksu "American Jesus" przez Netflixa, tworząc współczesną opowieść biblijną, która zadebiutuje 16 sierpnia.

fragment plakatu serialu "The Chosen One"

Po raz pierwszy komiks został wydany w 2004 roku pod tytułem Chosen, a jego autorami są pisarz Mark Millar i artysta Peter Gross. Historia opowiada o 12-letnim chłopcu, który nagle odkrywa, że ​​powrócił jako Jezus Chrystus. Choć potrafi zamieniać wodę w wino i uzdrawiać ludzi, być może nawet wskrzeszać zmarłych, musi zmierzyć się ze swoim przeznaczeniem, jakim jest poprowadzenie świata przez konflikt, który narasta od tysięcy lat.

Bobby Luhnow zagra Jodie, tytułowego wybrańce, który będzie musiał stawić czoła wielu emocjonalnym zawirowaniom. Zgodnie ze streszczeniem serialu, ewangeliccy i przywódcy Yaquí w mieście będą próbowali skłonić chłopca do użycia swoich mocy, by ocalić ludzkość. Jodie jest jednak bardziej zainteresowany zaimponowaniem dziewczynie, którą lubi, i przeciwstawieniem się łobuzom. Powoli zaczyna akceptować swoje przeznaczenie, ale wszystko zostaje wywrócone do góry nogami, gdy odkrywa głębsze znaczenie otaczające jego tożsamość.

Oprócz Luhnowa i Dianny Agron jako mamy Jodie, Sarah, w obsadzie serialu występują także Tenoch Huerta, Lilith Curiel, Juanito Anguamea, Jorge Javier Arballo, Alberto Pérez-Jácome, Patricio Serna Meza, Carlos Bardem, Alfonso Dosal, Sofía Sisniega i Eileen Yáñez. Za kamerą stoją Everardo Gout i Leopoldo Gout.

Źrodło: Netflix