Obsada ''Paddingtona 3'' powiększyła się o hollywoodzkie gwiazdy 0

Do trzeciej części filmu o przygodach misia Paddingtona dołączyła iście gwiazdorska obsada. W produkcji tej zobaczymy takie hollywoodzkie gwiazdy jak Antonio Banderas czy Rachel Zegler.

Jak donoszą zagraniczne media na ostatnim etapie rozmów o dołączenie do obsady Paddingtona 3 są Banderas, Zegler, Emily Mortimer i Olivia Colman. Mortimer stara się o rolę Mary Brown, w którą w dwóch pierwszy filmach wcielała się Sally Hawkins. Banderas zaś sportretuje Cabota, nieustraszonego kapitana rzecznego statku, który rodzinie Brownów pomoże w ich peruwiańskiej wyprawie. Zegler zagra Ginę, córkę Cabota, a Colman wcieli się w anielską osobę prowadzącą na terenie Peru dom spokojnej starości dla niedźwiedzi.

Trzeci film o niesfornym niedżwiadku nosić ma tytuł Paddington in Peru. Zdjęcia do niego rozpocząć mają się w lipcu. Za kamerą stanie Dougal Wilson, dla którego projekt ten będzie fabularnym debiutem. Do tej pory pracował on głównie jako reżyser reklam i teledysków.

Głosu tytułowemu misowi ponownie udzieli Ben Whishaw. Inni powracający członkowie obsady to: Hugh Bonneville jako Henry Brown, Jim Broadbent jako Pan Gruber, Julie Walters Pani Bird, Madeleine Harris jako Judy Brown, Samuel Joslin jako Jonathan „J-Dog” Brown oraz Imelda Staunton jako ciocia Lucy.

Źrodło: Variety