Poznajcie tytuł spin-offu ''Szybkich i wściekłych''

Niedawno ogłoszony spin-off serii '’Szybcy i wściekli'’ z Dwayne Johnsonem w jednej z głównych ról otrzymał już swój oficjalny tytuł. Sugeruje on wielki występ dwójki charakterystycznych bohaterów tej franczyzy.

''Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw''

Spin-off zadebiutuje pod tytułem Fast & Furious Presents: Hobbbs & Reyes. Sugeruje on, iż projekt ten skupi się na rywalizacji pomiędzy Luke Hobbsem Dwayne Johnsona a Dante Reyese Jasona Momoa. Ten drugi po raz pierwszy pojawił się w dziesiątej części Szybkich i wściekłych, która dopiero co królowała w kinach.

Projekt ten pomimo zbieżności tytułów nie ma być spin-offem Szybkich i wściekłych: Hobbs i Shaw ani jego kontynuacją. Będzie bardziej czymś pomiędzy 10 a 11 filmem z oryginalnej serii. Obecnie nie została jeszcze wyznaczona data jego premiery.

Fast X: Part 2 zadebiutować ma 4 kwietnia 2025 roku, także jeśli projekt ten w jakiś sposób sklejać ma wydarzenia z obu filmów to powinien on zadebiutować pod koniec przyszłego bądź na początku 2025 roku. Czy tak się stanie, zobaczymy.

Spin-off będzie realizowany pomimo słabego kasowego wyniku dziesiątego filmu. Przy budżecie 340 milionów dolarów zarobił on zaledwie 679 milionów. Zaś pierwszy spin-off o Hobbsie i Shaw zarobił ponad 760 milionów. Być może główna seria się już kolokwialnie mówiąc przejadła widzom. Spin-off to zawsze wniesienie powiewu świeżości do serii. Co o tym sądzicie?

Źrodło: Dark Horizons