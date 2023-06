Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Miss Kraken. Ruby Gillman" - seanse specjalne w kinach Helios 24 i 25 czerwca 0

W weekend 24 i 25 czerwca sieć kin Helios zaprasza na specjalne pokazy filmu animowanego Miss Kraken. Ruby Gillman.

"Miss Kraken. Ruby Gillman"

Ta bajka sprawi, że inaczej spojrzycie na tajemnicze morskie stworzenia. Może się bowiem okazać, że straszne krakeny, nie są jednak takie niebezpieczne, a urocze syreny, tylko udają niewiniątka.

Słodka, nieporadna 16-letnia, Ruby Gillman desperacko stara się dopasować do istniejących zasad w liceum, ale przeważnie czuje się po prostu niezauważana. Ruby nie może spędzać czasu z fajnymi dzieciakami na plaży, ponieważ jej nadopiekuńcza mama zabroniła jej wchodzić do wody. Ale kiedy złamie zasadę nr 1 swojej mamy, Ruby odkryje, że jest potomkinią wojowniczych Krakenów i jest przeznaczona do odziedziczenia tronu po swojej babci, Wojowniczej Królowej Siedmiu Mórz.

Krakeny są strażnikami oceanów, chronią je przed próżnymi, żądnymi władzy syrenami, które od wieków walczą z Krakenami.

Okazuje się, że nowa dziewczyna szkole, piękna Chelsea jest syreną. Ruby będzie musiała w końcu zaakceptować to, kim jest i zrobić coś wielkiego, by chronić tych, których kocha najbardziej.

