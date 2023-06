Sacha Baron Cohen powróci do swojej kultowej roli rapera Ali G 0

Sacha Baron Cohen aktor komik o ugruntowanej pozycji zapowiada swój kolejny projekt. Powróci on w nim do jednej ze swoich kultowych postaci – rapera Ali G.

Cohen znany jest z grania kontrowersyjnych postaci takich jak Borat Sagdiyev czy Brüno Gehard. Dzięki ich portretowaniu odniósł on ogromny sukces, a bohaterowie Ci rozpoznawani są na całym świecie. Niedawno po latach powrócił do roli Borata w filmie Kolejny film o Boracie. Produkcja ta otrzymała dwie nominacje do Oscarów.

Informację o powrocie do roli Ali G, Borat podał podczas występu w The Hot Mic z Jeffem Sneiderem i Johnem Rochą. Zdradził, iż ponownie będziemy mogli spotkać tego bohatera w filmie bądź w programie telewizyjnym. Żadnych większych szczegółów niestety nie zdradził.

Bohatera tego poznać mogliśmy w filmie Ali G z 2002 roku. Ali G to raper z biednej dzielnicy. W wolnym czasie prowadzi warsztaty dla dzieci, których naucza jak przetrwać w getcie. Gdy odcięto mu fundusze na dalsze prowadzenie szkoły, postanawia się temu sprzeciwić…rozpoczyna protest. Nieświadomie daje się wplatać w intrygę polityczną, w wyniku, której staje się kandydatem do parlamentu. Okrzyknięty głosem młodego pokolenia, zyskuje coraz większe poparcie elektoratu.

Źrodło: ComingSoon