Bad Bunny rezygnuje z roli El Muerto 0

Jak donoszą zagraniczne media aktor i raper Bad Bunny zrezygnował z występu w długo rozwijanym projekcie El Muerto, w którym to wcielić miał się w tytułową postać. Informacja ta podana została zaledwie parę dni po tym, jak Sony usunęło film z kalendarza premier.

Bad Bunny, ''Bullet Train''

Prawdopodobnie nie są to zbiegi okoliczności i to właśnie decyzja aktora grającego główną rolę w filmie w dużej mierze się do tego przyczyniła. Wraz z strajkiem scenarzystów jaki od dwóch miesięcy trwa w Hollywood i powoduje znaczne opóźnienia w produkcji licznych projektów, również i tego o El Muerto.

Oficjalny powód odejścia Bad Bunny’ego nie został podany. Mówi się, że jest on wynikiem rozpoczynających się konfliktów w koncertowym harmonogramie rapera. Produkcja projektu poprzez strajk została opóźniona, a Bunny’ego gonią inne zobowiązania.

Jak udało nam się ustalić Sony jednak nie chce zrezygnować z tego projektu. Niedługo rozpoczną się poszukiwania nowego aktora do tytułowej roli. Gdy coś ruszy możliwe, że wtedy Sony wyznaczy nową datę premiery filmu za kamerą, którego stanąć miał Jonas Cuaron.

Znany w komiksach jako Juan-Carlos Estrada Sanchez, El Muerto jest zapaśnikiem, którego moce są przekazywane przez przodków w postaci maski, która daje mu nadludzką siłę. W komiksach El Muerto wszedł na ring z samym Spider-Manem. Ten w jej trakcie nieumyślnie go otruł, powodując paraliż. Jak na razie nie wiadomo czy w filmie pojawi się człowiek pająk. Jego fabuła bardziej skupić ma się na czasach, w których El Muerto był bliski odziedziczenia magicznej maski od swojego ojca.

