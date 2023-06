Michelle Buteau odbudowuje swoje życie w zwiastunie komediowej serii ''Survival of the Thickets'' 0

Netflix opublikował zwiastun szalonej komedii '’Survive of the Thickets'’ z Michelle Buteau w głównej roli. Fabuła serialu opiera się na pamiętniku o tym samym tytule wydanym przez Buteau.

Główna bohaterka to czarnoskóra i należąca do kobiet puszystych Mavis Beaumont (w tej roli Buteau). Kobieta jest w szczęśliwym związku, który nagle za sprawą zdrady jej partnera posypał się jak domek z kart. Mavis jako singielka nie z własnego wyboru, a musu stara się odbudować swoje życie, a co najważniejsze własną wartość. Robi to stając się projektantką. Jest niesamowicie zdeterminowana, aby nie tylko przetrwać, ale i rozwijać się co udaje się jej dzięki wsparciu najbliższych, pozytywnemu podejściu do ciała, dekoldowi i odpowiedniemu makijażowi.

Buteau jest pomysłodawczynią i producentką wykonawcza serialu wraz z Danielle Sanchez Witzel. Oprócz pierwszej z kobiet w obsadzie Survive of the Thickets są także Tone Bell, Tasha Smith, Christine Horn, Garcelle Beauvais, Anissa Felix, Peppermint, Taylor Sele i Marouane Zotti.

Premiera tej komediowej serii na Netflix już 13 lipca. Za jej produkcję odpowiada studio A24.

Źrodło: Netflix, Comingsoon