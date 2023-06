Harrison Ford kończy z Indianą Jonesem, ale nie odchodzi na emeryturę 0

Harrison Ford pomimo sędziwego wieku nie zamierza odejść na emeryturę. Aktor skończy niedługo 81 lat, ale jak sam twierdzi czuje się doskonale i nie chce rezygnować z aktorstwa.

''Indiana Jones i artefakt przeznaczenia''

Ford promując swój najnowszy film Indiana Jones i artefakt przeznaczenia, w którym to po raz piąty wciela się w słynnego archeologa i poszukiwacza przygód, zapytany przez dziennikarza z CNN o swoje plany na przyszłość, powiedział że nie przechodzi na emeryturę.

Nie radzę sobie zbyt dobrze, kiedy nie mam pracy. Uwielbiam pracować. Uwielbiam czuć się przydatny powiedział Harrison Ford.

Pomimo, iż aktora w dalszym ciągu będziemy mogli oglądać na ekranie w różnych rolach to z pewnością nie zobaczymy go już w roli Indiany Jonesa. Ford podjął stanowczą decyzję o wycofaniu się z tej roli. Filmem Indiana Jones i artefakt przeznaczenia żegna się z kultową rolą, która prawdę mówiąc otworzyła mu drzwi do wielkiej hollywoodzkiej kariery.

Wspomniany film w polskich kinach zadebiutuje 30 czerwca.

Indiana Jones żyje w nowej erze i zbliża się do emerytury, a świat wydaje się go przerastać. Na horyzoncie pojawia się jednak dawny rywal, który pragnie posiąść starożytny i potężny artefakt. Indy ponownie przywdziewa swój kapelusz, podnosi bicz i wyrusza na kolejną przygodę.

Źrodło: Dark Horizons