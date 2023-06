Norman Reedus w podróży na pierwszym klipie promującym serial ''The Walking Dead: Daryl Dixon'' 0

Uniwersum '’The Walking Dead'’ opowiadające o post-apokaliptycznym świecie pełnym żywych trupów rozszerza się o nowe seriale. Swój debiut zaliczył już The Walking Dead: Dead City, a The Walking Dead: Daryl Dixon jeszcze oczekuje na swoją premierę. Stacja AMC wypuściła pierwszy klip promujący drugi z wspomnianych spin-offów.

Wideo ukazuje nam podróż tytułowego bohatera przez Francję. Widzimy epicką scenerię na skalę jakiej nie ukazał nam nawet serial matka. Opuszczone torowiska czy masywne, zniszczone mosty, robią ogromne wrażenie.

Akcja serialu toczy się po zakończeniu serii The Walking Dead. Daryl Dixon ulubieniec fanów apokalipsy zombie przenosi się przez Atlantyk do Francji – zupełnie nowego świata. Spotyka on na swojej drodze Isabelle, członkinię postępowej grupy religijnej, która łączy siły z Darylem w podróży po Francji i konfrontuje się ze swoją mroczną przeszłością w Paryżu. Ważną rolę w serialu odegra też Quinn, wysiedlony Brytyjczyk, który stał się potężny w post-apokaliptycznym Paryżu jako handlarz na czarnym rynku i właściciel Demimonde, seksownego podziemnego klubu nocnego.

Serial składa się z sześciu odcinków. Do roli Daryla Dixona powraca Norman Reedus. W obsadzie są także Clémence Poesy jako Isabelle, Adam Nagaitis jako Quinn, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi i Louis Puech Scigliuzzi.

Premiera jesienią. Dokładna data zostanie dopiero podana.

