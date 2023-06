Spełnianie marzeń kosztuje. Poznajcie nowy horror od Neon Noir ''Garden of Eden'' 0

Neon Noir, firma produkcyjna założona przez Marcela Walza, Sarah French i Joe Knetter, zakończyła zdjęcia do swojego drugiego filmu, zatytułowanego '’Garden of Eden'’. W sieci pojawiły się dwie pierwsze fotografie ukazujące nam kadry z filmu. Jest także plakat.

fragment plakatu promującego film ''Garden of Eden''

Garden of Eden nakręcony został w okolicach Los Angeles. Porusza on bardzo ciężki temat, który jak twierdzą jego twórcy, bez wątpienia doprowadzi do kontrowersji podczas wyświetleń na festiwalach.

Rodzina o nazwisku Eden to pobożni chrześcijanie, którzy robią wszystko co w ich mocy, aby żyć zgodnie ze słowem Bożym i dawać innym przykład tego co jest dobre, a co złe. Odnieśli także sukces zawodowy i są bogaci ponad swoje potrzeby. Z tego powodu co jakiś czas urządzają w ogrodzie przyjęcia, w trakcie których trwają poszukiwania pewnego klucza. Temu komu uda się go znaleźć będzie dane spełnić jego najskrytsze marzenie. Z tym, że marzenia jednych mogą być koszmarem dla drugich…

Za reżyserię filmu odpowiada Marcel Walz. Pracował on na scenariuszu Joe Knettera. W obsadzie horroru znajdują się Robert Rusler, Monique T. Parent, Sarah French i Sarah Polednak jako członkowie rodziny Eden oraz Gigi Gustin, Sarah Nicklin i Dazelle Yvette.

To było dla mnie wspaniałe przeżycie, widzieć, jak ta obsada i ekipa wkładają tyle miłości i piękna w film z tyloma niepokojącymi i kontrowersyjnymi scenami. Stworzyliśmy coś wyjątkowego powiedział reżyser.

Były momenty, w których zastanawialiśmy się, czy nie posunęliśmy się za daleko. Wszystko jednak służy historii. W końcu w brutalności jest piękno. Chcemy, aby widzowie zastanowili się nad tym, co widzieli i co to oznacza dodał Knetter.

Źrodło: Bloody Disgusting