Animatroniki sieją grozę w pierwszym zwiastunie ''Five Nights at Freddy’s'' 0

Studio Universal Pictures we współpracy z Blumhouse zrealizowało filmową adaptację gry '’Five Nights at Freddy's’’. W sieci zadebiutował pierwszy pełny zwiastun oczekiwanego horroru noszącego ten sam tytuł. Tak więc animatroniki wkraczają do akcji.

fragment plakatu promującego film ''Five Nights at Freddy's''

Zwiastun ukazuje głównego bohatera, w którego wciela się Josh Hutcherson, który aby zdobyć trochę gotówki decyduje się przyjść na nocną zmianę w Freddy Fazbear’s Pizza. Zlecenie to jednak nie będzie łatwe. Mężczyzna dość szybko orientuje się, że to opuszczone centrum rozrywki jest nawiedzone przez złe animatroniki, które pragną go terroryzować.

Projekt wyreżyserowała Emma Tammi, dla której jest to jej drugi pełnometrażowy film w karierze, wcześniej nakręciła udany western w klimatach grozy – Demony prerii. Pracowała ona na podstawie scenariusza swojego, Setha Cuddebacka i Scotta Cawthona. Ten ostatni jest jednym z twórców gry na podstawie, której powstał film. Angaże w produkcji otrzymali Hutcherson, Matthew Lillard, Mary Stuart Masterson, Piper Rubio, Elizabeth Lail, Lucas Grant i Jessica Blackmore.

Premiera filmu w kinach i na platformie Peacock 27 października.

Polski tytuł to Pięć koszmarnych nocy. Z pewnością pod oryginalną nazwą produkcja byłaby o wiele bardziej popularna w naszym kraju.

Źrodło: Universal Pictures