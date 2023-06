Ruszyły zdjęcia do "Venom 3", są pierwsze materiały z planu 0

Produkcja Venoma 3 oficjalnie się rozpoczęła, a dzięki kilku filmom z planu możemy zobaczyć już pierwsze szczegóły.

fragment plakatu filmu "Venom"

Wideo pochodzi od fanów filmujących Hardy’ego, ubranych w coś, co wydaje się być tym samym strojem, który nosił w scenie po napisach Spider-Man. Bez drogi do domu. W tym filmie Hardy ogląda wydarzenia z filmumateriały rozgrywające się w telewizyjnym w barze, zanim zostaje siłą wrzucony z powrotem do własnego wszechświata. Jednak pozostawia po sobie kawałek symbionta — z pewnością mający siać spustoszenie w MCU.

Venom 3 to pełnometrażowy debiut reżyserski Kelly Marcel, która napisała scenariusze do dwóch pierwszych filmów. W trzeciej odsłonie ponownie zobaczymy gwiazdę Mad Max: Fury Road, Toma Hardy'ego, w jego podwójnej roli Eddiego Brocka i tytułowego symbionta.

Venom 3 zadebiutuje na szklanym ekranie w październiku 2024 roku. Oba dotychczasowe filmy z serii również swoje premiery odbyły w tym miesiącu.

Źrodło: comingsoon.net