Pierwsze spojrzenie na głównych bohaterów kryminalnej serii ''A Murder At The End of the World''

FX Networks prezentuje pierwszy materiał wideo promujący miniserial kryminalny A Murder At The End of the World. Produkcja ta swoim klimatem oraz fabułą przypominać ma hitowy film Netflix Na noże.

W głównej roli Emma Corrin, aktorka znana z serialu The Crown z roli księżnej Diany, w nowej serii od FX wciela się w Darby Hart, detektyw amator musiejącą rozwiązać sprawę pewnego morderstwa. Darby wraz z ósemką innych gości przybywa do odizolowanej posiadłości samotnego miliardera (w tej roli Clive Owen). Kiedy jeden z gości zostaje znaleziony martwy, kobieta musi wykorzystać całą swoją inteligencję, spryt i pozyskane umiejętności, aby udowodnić, że było to morderstwo. Czy uda jej się odnaleźć zabójcę przed jego kolejnym atakiem?

Poniżej wspomniane wideo, które w ciągu 10 sekund daje nam pogląd na głównych bohaterów:

Za powstanie serialu odpowiada duet odpowiedzialny za The OA – Brit Marling i Zal Batmanglij. Na ekranie oprócz wymienionej wyżej dwójki ujrzymy także Brit Marling, Harris Dickinson, Alice Braga, Javed Khan, Kellan Tetlow, Daniel Olson i Neal Huff. Zdjęcia do produkcji powstały na Islandii, w New Jersey i Utah.

Premiera serialu A Murder at the End of the World 29 sierpnia na Hulu. Na tą kryminalną produkcję składa się siedem odcinków.

Źrodło: FX Networks