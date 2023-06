Mistrz kina akcji Liam Neeson w zwiastunie filmu "Ultimatum" 0

Dystrybutor Kino Świat udostępnił polski zwiastun film Ultimatum za powstanie, którego odpowiada Nimród Antal odpowiedzialny m.in. za film Predators. W głównej roli występuje Liam Neeson, który zasiądzie za kierownicą samochodu-pułapki, by stoczyć mordercze zmagania o życie najbliższych

fragment plakatu filmu "Ultimatum"

Mieszkający w Berlinie, amerykański biznesmen Matt Turner (Liam Neeson) odwozi dzieci do szkoły, kiedy odbiera tajemniczy telefon. Głos ze słuchawki informuje go, że w jego samochodzie jest bomba, a brak współpracy czy próba kontaktu z policją grożą natychmiastową eksplozją. Aby uratować siebie i bliskich, Matt będzie musiał wykonać szereg zleceń nieznanego szantażysty. Jeśli odmówi, uzbrojony ładunek wybuchnie, zabijając Matta i niszcząc wszystko dookoła. Zmuszony do ciągłej jazdy, niemogący opuścić pojazdu mężczyzna rozpoczyna bezprecedensową walkę z czasem i desperacki wyścig po to, by ocalić życie.

W pozostałych rolach występują m.in. Jack Champion, Embeth Davidtz, Matthew Modine i Arian Moayed. Premiera w naszych kinach planowana jest na 25 sierpnia 2023 roku. Za produkcję odpowiadają Shanna Eddy, Jaume Collet-Serra, Alex Heineman, Andrew Rona i Juan Sola.

Źrodło: Kino Świat