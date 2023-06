Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Warszawianka" najchętniej oglądaną produkcją w serwisie SkyShowtime w Polsce 0

Serial Warszawianka od dnia swojej premiery utrzymuje się na pierwszym miejscu najchętniej oglądanych produkcji w SkyShowtime.

Długo wyczekiwany serial Warszawianka cieszy się dużą popularnością wśród widzów. Serial z Borysem Szycem w roli Czułego stał się najchętniej oglądaną produkcją w SkyShowtime w Polsce już w dniu swojej premiery i nadal, po upływie 10 dni, utrzymuje tę pozycję.

Warszawianka to pierwsza polska produkcja oryginalna nowej europejskiej platformy streamingowej SkyShowtime. Serial opowiada o tragikomicznych losach czterdziestoletniego playboya, miejskiej legendy, która nieustająco walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie. Franek Czułkowski aka Czuły (w tej roli Borys Szyc) to postać głęboko złożona – nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich. Z głową pełną marzeń i talentem pisarskim Czuły skradł serca pokolenia X, ale nie dojrzał. Mając, a potem straciwszy wszystko, próbuje nadać sens współczesnemu światu w otoczeniu najciekawszych postaci miasta.

Serial SkyShowtime Original Warszawianka wyreżyserowany został przez Jacka Borcucha na podstawie scenariusza Jakuba Żulczyka.

Źrodło: SkyShowtime