"Pierwszy dzień mojego życia" Paolo Genovese w kinach w lipcu

Już 21 lipca do polskich kin trafi film włoskiego reżysera Paolo Genovese, który ponownie wciągnie widzów w fascynującą grę psychologiczną. Pierwszy dzień mojego życia naładowany jest zarówno emocjami, jak i gwiazadmi włoskiego kina. W rolach głównych wystąpili: Toni Servillo, Valerio Mastandrea oraz Margherita Buy.

"Pierwszy dzień mojego życia"

Film opowiada o grupie osób, które tuż przed popełnieniem samobójstwa spotykają pewnego tajemniczego mężczyznę (w tej roli Toni Servillo). Nieznajomy namawia ich do zawarcia paktu. Przez tydzień cała czwórka będzie miała przywilej obserwowania siebie z zewnątrz. Paolo Genovese ponownie wciąga widzów w fascynującą grę psychologiczną.

Świat jest wyczerpującym miejscem. Jesteśmy zmęczeni tylko dlatego, że w nim żyjemy, jesteśmy zmęczeni tym, że nie możemy wystarczająco kochać, że nie dajemy z siebie wszystkiego, że nie mamy wystarczająco dużo. Chciałem w swoim najnowszym filmie poruszyć temat samobójstwa, które jest nadal tematem tabu. Moi bohaterowie symbolizują różne życiowe dolegliwości targające nami we współczesnym świecie. Często mogą one prowadzić do skrajnych decyzji, a rozmowa o nich to pierwszy krok w walce z problemem. I mam nadzieję, że ten film wywoła dyskusję.

mówił reżyser filmu Paolo Genovese podczas majowej wizyty w Polsce

Emily to była gimnastyczka olimpijska, Aretha jest policjantką o silnym charakterze, Daniel młodym youtuberem. Napoleon z kolei to odnoszący sukcesy mówca motywacyjny. Każdy z nich jest nieszczęśliwy z innego powodu i chce skończyć ze swoim życiem. Na chwilę przed tym, jak podejmą ostateczną decyzję, w ich życiu pojawia się nieznajomy, który nakłania ich do zawarcia paktu: pokaże im, co się stanie, gdy odejdą, co po sobie zostawią, co ich ominie gdy zdecydują się popełnić samobójstwo.

Przez tydzień cała czwórka będzie miała przywilej obserwowania siebie z zewnątrz i możliwość ponownego odkrycia tego, co w nich najcenniejsze; zmierzą się z przygodami na skraju rzeczywistości, staną się zjednoczoną grupą i zobaczą spełnienie życzeń, z których zrezygnowali. Po 7 dniach będą musieli podjąć decyzję. A ich ostatni dzień życia może zamienić się w pierwszy dzień nowego życia.

Pierwszy dzień mojego życia w kinach od 21 lipca.

Źrodło: Aurora Films