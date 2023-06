Harjo przyznał, że zakończenie serii było trudnym wyborem, ale właściwą decyzją twórczą dla serialu. To z pewnością zaskoczenie dla fanów, zwłaszcza że dwa pierwsze sezony spotkały się z szerokim uznaniem krytyków — m.in. nagroda Peabody i nominacja do Złotego Globu.

Zawsze wiedziałem, jaki będzie koniec tej historii, po prostu nie wiedziałem, kiedy nadejdzie. Ponieważ w tym sezonie kontynuowaliśmy opowiadanie historii i pisanie scenariuszy, stało się jasne dla producentów, Taiki i mnie, że finał trzeciego sezonu jest idealnym finałem serialu. Kiedy wpadliśmy na pomysł Rdzenni i wściekli, nie sądziłem, że serial kiedykolwiek powstanie, ale na szczęście tak się stało. Pierwszą i najbardziej podstawową ideą dla nas, jako rdzennych mieszkańców, było pokazanie światu, że rdzenni mieszkańcy są zabawni […] to było marzenie, aby współpracować i stworzyć program, który jest w całości napisany, wyreżyserowany przez i zagrany przez rdzennych mieszkańców. To są nasze historie i reprezentują naszych ludzi. Wiemy, że to ogromna odpowiedzialność i nigdy jej nie lekceważyliśmy.

wyjawił Sterlin Harjo