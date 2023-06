Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Showtime rezygnuje z serialowej wersji filmu "Gattaca - Szok przyszłości" 0

Showtime zdecydowało się na rezygnację z kilku serialowych projektów. Wśród nich jest produkcja bazująca na kultowym filmie science-fiction z lat dziewięćdziesiątych – Gattaca – Szok przyszłości.

Serialowy reboot filmu Gattaca – Szok przyszłości nie posuwał się w ogóle do przodu, co było prostą drogą do podjęcia decyzji o anulowaniu projektu. Decyzja ta została podjęta przez dyrektora wykonawczego Paramount – Chrisa McCarthy’ego, który w zeszłym roku zaczął nadzorować stację Showtime. Rzekomo pod rządami nowego szefa stacja ma zamiar skupić się na oryginalnych produkcjach, a nie tytułach licencjonowanych, takich właśnie jak Gattaca – Szok przyszłości.

Oprócz tego projektu anulowane zostały też "Seasoned", "Split" i "Sweetness". Ten ostatni wraz z serialowym rebootem "Gattaca" mają zostać sprzedane przez Sony Pictures Television, które jest zaangażowane w produkcję, innym zainteresowanym stacjom telewizyjnym lub platformom streamingowym.

O czym opowiada film Gattaca – Szok przyszłości?

W świecie niedalekiej przyszłości prawo do życia na szczytach drabiny społecznej otrzymali wyłącznie ludzie doskonali w każdym calu: idealne produkty inżynierii genetycznej. Ci, którzy przyszli na świat drogą naturalną, zostali zepchnięci na margines. Tak jak Victor Freeman (Ethan Hawke) – słabej kondycji krótkowidz, który w obecnej hierarchii społecznej może być co najwyżej sprzątaczem. Ale Victor ma marzenia: chce polecieć w kosmos. W trakcie testów kwalifikacyjnych zamienia próbki, podając jako własne wyniki przyjaciela – sparaliżowanego sportowca. Szanse na udział w wyprawie rosną, kiedy zostaje zamordowany szef misji. Podejrzenie jednak pada na niewinnego Freemana. Czy mistyfikacja, jakiej się dopuścił, wyjdzie na jaw?

