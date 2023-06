Ostatni wiking to ciepły i wzruszający skandynawski komediodramat podobny do przebojowych Baranów. Islandzkiej opowieści. To ambitna, ale też przystępna historia kryzysu męskości i szukania własnej tożsamości, która podbiła serca widzów w całej Skandynawii. I na pewno podbije też serca polskich widzów!